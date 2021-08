Michael Storer pakt tweede ritzege in de Vuelta, voor Mauri Vansevenant

Michael Storer (Team DSM) won in Rincón de la Victoria de tiende rit in de Vuelta. Voor de Australiër van Team DSM meteen de tweede ritzege. Onze landgenoot Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick-Step) werd tweede.

Daags na de eerste rustdag trokken maar liefst 31 renners ten aanval. Het werd al snel duidelijk dat zij voor de dagzege zouden strijden, want het peloton liet begaan.

De 31 namen: Geoffrey Bouchard, Lilian Calmejane, Clément Champoussin (AG2R-Citroen), Floris De Tier (Alpecin-Fenix), Alex Aranburu, Luis Leon Sanchez (Astana), Cesare Benedetti, Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Jonathan Lastra, Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Guillaume Martin, Jesus Herrada (Cofidis), Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel), Diego Andres Camargo, Lawson Craddock, Jens Keukeleire, Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Dylan Van Baarle, Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert), Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Damien Howson, Nick Schultz (BikeExchange), Thymen Arensmann, Michael Storer, Martijn Tusveld (Team DSM); Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Rui Oliveira, Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

Vier Belgen dus en eentje daarvan, De Tier, pikte aan bij Trentin, Aranburu en Herrada toen die op 37 km van de finish wegglipten. Op de Puerto de Almachar (10,9 km aan 5,4 procent), de enige scherprechter van de dag, kwam het weer samen. Daar ontplofte de boel op de laatste vijf kilometer van de beklimming, met percentages van 8 procent. Daar ontbond Storer zijn duivels. Mauri Vansevenant probeerde te volgen, maar moest finaal passen.

Boven op de top van de Almachar, op vijftien kilometer van de finish, had hij seconden voorsprong op Champoussin en veertig op een zevental: Vansevenant, Eiking, Martin, Elissonde, Van Baarle en Bouchard.

In het peloton ging op de Almachar plots leider Primoz Roglic versnellen. Niemand kon volgen. Maar in de afdaling nam de Sloveen te veel risico en kwam ten val. Zonder erg, maar hij werd wel bijgebeend door Het Movistar-duo Lopze-Mas en Haig.

Vooraan vergrootte Storer eerst zijn voorsprong in de afdaling, maar Champoissing, Vansevenant, Eiking en Van Baarle kwamen tot op twintig seconden. Maar Storer stormde naar zijn tweede zege. Eerder was hij de beste in de zevende rit.