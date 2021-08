Radja Nainggolan tweet nu ook zelf over misstap, maar excuses blijven uit

‘Was zelfs niet in Nationalestraat zoals iedereen beweert.’ Dat staat te lezen in een reactie van Radja Nainggolan op Twitter nadat iemand de voetballer op zijn fouten had gewezen.

Nainggolan, de nieuwe aanwinst van voetbalclub Antwerp, werd zaterdag betrapt door de Antwerpse politie toen hij rond vier uur ’s nachts onder invloed aan meer dan 100 kilometer per uur door het centrum scheurde met zijn wagen. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen.

De voetballer stuurde via zijn advocaat een reactie de wereld in, maar hulde zichzelf in stilzwijgen. Tot iemand Nainggolan op Twitter op zijn fouten wees. Il Ninja reageerde op die ene tweet, zij het niet met excuses, maar om de Twitteraar op zijn fouten te wijzen. In de tweet gaat het immers over de Nationalestraat, terwijl Nainggolan door de politie aan de kant gezet werd op de Scheldekaaien voor overdreven snelheid. ‘Was zelfs niet in Nationalestraat zoals iedereen beweert’, deelde hij droogweg mee.

Met die reactie kreeg hij meteen heel Twitter over zich heen. Velen kunnen er niet bij dat de voetballer niet gewoon zijn excuses aanbiedt nu hij zelf reageert op sociale media.

Beste @OfficialRadja, drink een pintje, zet een stapke, rook een sigaretje ... omwille van al die zaken houden we van je. ?



Maar 100 per uur rijden in de Nationalestraat? Neen, dat kan niet. Meer zelfs: dat is gewoon crimineel. #Nainggolan — wjindemans (@wjindemans) August 22, 2021

In de verklaring van zijn advocaat Omar Souidi over het incident klonk het maandag nog dat ‘Radja zich op zijn vrije zaterdagavond heeft laten meeslepen door de emoties van het moment’.

‘Het warme onthaal van vele jeugdvrienden en de unieke Antwerpenaren (na zestien jaar in het buitenland te hebben gewoond) heeft Radja enorm veel deugd gedaan. Hij had niet de intentie om – na enkele glazen – het stuur alsnog in handen te nemen. Hij betreurt dat dit toch gebeurde. Valt dit goed te praten? Absoluut niet, op geen enkele manier. Zal dit zich in de toekomst herhalen? Onmogelijk.’

‘Radja is met grote ambities in Antwerpen gearriveerd en wil een waardig ambassadeur van Antwerp zijn. Radja zal dat ook worden. Dat is de belofte die hij ten aanzien van de Antwerp-supporters maakte.’ Nog volgens zijn raadsman zal Nainggolan eerstdaags een goed doel selecteren ‘om een vrijwillige bijdrage te storten waarmee de verkeersveiligheid gediend zal zijn’.