New York heeft een nieuwe gouverneur: wie is Kathy Hochul?

Kathy Hochul is dinsdag ingezworen als nieuwe gouverneur van de Amerikaanse staat New York. De 62-jarige politica was als vicegouverneur formeel de rechterhand van de onlangs afgetreden Andrew Cuomo, maar heel vertrouwd waren de twee niet met elkaar.

Ze wordt de 57ste gouverneur van New York en de eerste vrouw die in de 233 jaar lange geschiedenis van de staat het ambt bekleedt. De Democrate blijft zeker tot december 2022 in dienst, wanneer de derde vierjarige termijn van Cuomo afgelopen had moeten zijn. Daarna kan ze zich voor de baan verkiesbaar stellen.

Cuomo moest het veld ruimen vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik, waarna het bestuur van de staat een afzettingsprocedure tegen hem startte. Daarop hield Cuomo de eer aan zichzelf en stapte tegen zijn zin op. Hij houdt vol onschuldig te zijn. Zijn zelfgekozen vertrek noemde Hochul ‘de juiste beslissing en in het belang van alle New Yorkers’.

Spotlight

In 2014 trok Cuomo Hochul in de publieke belangstelling toen hij haar koos als running mate bij zijn eerste herverkiezingscampagne als gouverneur. Het duo won, net als de herverkiezing in 2018. Hiervoor zetelde Hochul van 2011 tot 2013 in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Afgezien van de verkiezingscampagnes doken de twee zelden samen bij officiële gelegenheden op, wat de vraag opwerpt of de twee het op persoonlijk vlak wel zo goed konden vinden. Bij de persconferenties die Cuomo hield tijdens de hoogtijdagen van de coronapandemie in New York was Hochul in geen velden of wegen te bekennen.

Ook in het boek dat Cuomo over die tijd schreef komt Hochul nauwelijks ter sprake. In 2015 was ze de drijvende kracht achter een campagne van Cuomo om seksueel geweld in het hoger onderwijs tegen te gaan, maar ook hier verschenen de twee nauwelijks samen op bijeenkomsten. Cuomo heeft wel zijn vertrouwen in haar uitgesproken en noemde haar bij haar benoeming als gouverneur dinsdagochtend ‘slim en competent’.

Bruut geweld

De New York Times ziet in de twee politici een duidelijke tegenstelling als het op stijl van leidinggeven aankomt. De vertrekkende gouverneur regeerde volgens de krant ‘met bruut geweld’, waarmee hij veel van zijn medewerkers angst inboezemde en talloze mensen van zich vervreemde met ‘tactieken van pesten en intimidatie’.

Daarentegen heeft Hochul ‘diepe reservoirs van politieke goede wil opgebouwd’, met name omdat ze tijdens haar ambtstermijn veel door New York gereisd heeft. Ze maakt er een punt van om ieder jaar alle 62 districten van de staat te bezoeken, waardoor ze door heel New York vrienden heeft gemaakt.

Hochul is een geboren New Yorkse, in 1958 werd ze in de westelijk gelegen stad Buffalo geboren. Haar ouders komen uit de arbeidersklasse en ze is de op een na oudste van zes kinderen. Ze is getrouwd met William Hochul, die van 2010 tot 2016 werkte als advocaat voor het westelijke district van New York en nu een horeca- en gokbedrijf runt. Ze hebben twee kinderen.