Rog is vis van het jaar

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) heeft rog verkozen tot ‘Vis van het jaar 2021’. De vis is dinsdag voorgesteld en geproefd in Oostende.

Het is de tweede keer dat rog vis van het jaar wordt. Toen kwam de keuze voor rog nog in opspraak omdat de vissoort bedreigd was. Intussen zijn de soorten die gevangen worden groter in aantal. Enkel de drie soorten die het goed doen (de blonde rog, gevlekte rog en stekelrog) mogen gevangen worden.

Met de titel wil Vlam jaarlijks een Noordzeevis in de schijnwerpers zetten om de variatie in het aanbod te promoten.

De rog komt na tong en pladijs op plaats drie van de meest aangevoerde vissoorten in Vlaanderen. Sinds 2018 stijgt de verkoop van de rog geleidelijk aan. In de Belgische visserij bedraagt die aanvoer ongeveer 1.400 ton per jaar. Rog is een typische bijvangst in de tongvisserij. De meeste roggen die bij ons worden aangevoerd, komen uit de Noordzee en de Golf van Biskaje.

Toch is de vis nog niet zo gekend bij Vlamingen. Het overgrote deel van de vangst wordt in speciaalzaken en op de markt verkocht. De gemiddelde prijs van rog in 2020 in de Belgische veilingen bedroeg 1,75 euro per kilogram. Die lage prijs is hoofdzakelijk is een gevolg van de covid-19 pandemie, die leidde tot een zware terugslag van de visprijzen. Vorige jaren lagen de prijzen boven de twee euro.

Gedurende het volledige jaar zal de vis op verschillende manieren worden gepromoot. Zo heeft Vlam een receptenfolder gemaakt met verschillende gerechten met rog. De recepten werden uitgewerkt door chef Ilse D’hooge. De folder wordt gratis verdeeld door de visspeciaalzaken en door de visventers. Ook de visgroothandel en supermarkten worden gestimuleerd om rog in de kijker te zetten.

Het is de 33ste keer dat Vlam samen met de visserijsector een ‘vis van het jaar’ kiest. Vorig jaar werd pladijs de vis van het jaar.