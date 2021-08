AA Gent vindt nieuwe spits in Letland

De Buffalo’s hebben hun nieuwe spits beet: Darko Lemajic moet de Gentse aanvalsleider worden. De 28-jarige Servische centrumspits kwam in beeld tijdens de twee Europese duels van AA Gent tegen het Letse Rigas FS.

Tijdens een uitzending op de Letse tv bevestigde Rigas-ceo Maris Verpakovskis dat Lemajic zelfs al in ons land vertoeft. Op clubniveau is er bovendien ook al een akkoord bereikt. Volgens Letse bronnen zou AA Gent iets minder dan 1 miljoen euro betalen voor Lemajic die ruim vier jaar actief was in de Letse eerste klasse.

Met zijn imposante gestalte – 1m98 voor 90kg – is de Serviër een typische targetspits die zich in het systeem van Hein Vanhaezebrouck zal moeten ontwikkelen tot het aanspeelpunt van de Gentse voorhoede. Zijn persoonlijke statistieken spreken dan wel misschien niet meteen tot de verbeelding, maar dit seizoen was Lemajic bij Rigas FS met vijf treffers in twaalf competitieduels en evenveel doelpunten in zes Europese wedstrijden alvast uitstekend op dreef. Zo scoorde de Serviër ook tijdens de heenwedstrijd in de Ghelamco Arena dat op een 2-2 gelijkspel eindigde.