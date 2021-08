Nederlandse overheid lekt per ongeluk privéadres 14-jarig meisje

Het privéadres van een 14-jarig meisje is vorige week per ongeluk online gezet op de officiële website van de Nederlandse Tweede Kamer. Ze schreef een open brief aan premier Rutte en bij openbare archivering van zijn antwoord werd verzuimd haar adres onleesbaar te maken. Het adres is inmiddels offline gehaald.

Rosalinde Leijdekker (14) schreef minister-president Rutte op 12 augustus een open brief die werd gepubliceerd in NRC. Ze riep de Nederlandse leider daarin op om het klimaatprobleem serieus aan te pakken. Rutte antwoordde afgelopen vrijdag op haar brief, en van dit schrijven werd door een Tweede Kamerlid een openbare kopie aangevraagd.

Hiermee werd de brief van Rosalinde ineens een formeel Kamerstuk en in Nederland is het gebruikelijk om formele documenten uit de Tweede Kamer online te zetten. Zo kon het gebeuren dat het adres van het meisje vrijdag ineens op de officiële website van de Tweede Kamer te vinden was. Het meisje en haar ouders wisten ondertussen van niets, want zij waren door de overheid niet geïnformeerd dat de premier haar brief beantwoord had en hadden het antwoord zelf nog niet ontvangen.

Op haar open brief had het meisje via sociale media al verschillende haatberichten gekregen en haar ouders vreesden dat na het lekken van het adres kwaadwillenden op de stoep zouden staan. Ze verzochten de Tweede Kamer dan ook hun adres in het document onleesbaar te maken, maar hierop kregen ze geen reactie. Het duurde uiteindelijk tot maandagmiddag voor de privégegevens van het document gehaald werden.

Een woordvoerder van Rutte laat aan NRC weten ‘achteraf te betreuren’ dat het adres niet onleesbaar gemaakt was. Een woordvoerder van de Tweede Kamer zegt dat het een fout is die niet gemaakt had mogen worden. Een intern onderzoek moet duidelijk maken wat er misgegaan is en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.