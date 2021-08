Annelien Vandenabeele pakt brons bij EK gewichtheffen

Annelien Vandenabeele heeft maandagavond in de klasse tot 55kg brons veroverd bij de U17 op de Europese kampioenschappen gewichtheffen in het Poolse Ciechanow.

De zestienjarige Vandenabeele werd in de Snatch, waar het gewicht in één beweging boven het hoofd getild wordt, tweede met 76kg. In de Clean &Jerk, waar het gewicht eerst op de schouders getild wordt en daarna boven het hoofd gestoten wordt, sloot ze af op 88kg. Haar poging op 90kg werd door de scheidsrechters afgekeurd voor een niet toegelaten elleboogbeweging, waardoor ze de zilveren medaille door de vingers zag glippen.

Vandenabeele is nog maar de tweede Belgische gewichthefster ooit die een medaille wint op een EK U17. Haar voorgangster is trainingspartner Nina Sterckx, op de Spelen van Tokio onlangs nog goed voor een vijfde plaats in de klasse tot 49kg. Met 81kg in het trekken en 99kg in het stoten kwam ze daar tot een totaal van 180 kg, een nieuw Belgisch record. In 2019 veroverde Vandenabeele ook al brons op het EK bij de U15. Ze is de nicht van Tom Goegebuer, de Europees kampioen in 2009 en momenteel een van haar coaches.

Bij de U15 eindigde Julie De Wispelaere in de klasse tot 49kg op de zevende plaats, met 54kg in de Snatch en 63kg in de Clean & Jerk.