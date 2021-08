Dat de omgeving rond de 3M-vestiging in Zwijndrecht tot 2002 werd vervuild met de chemische stof PFOS, kwam eerder aan het licht tijdens de Oosterweelwerken. Maar vorige week bleek dat het bedrijf nog steeds een ­gelijkaardige stof in het water loost, FBSA. Doordat 3M daarvoor geen vergunning heeft, werd het daarop niet gecontroleerd en glipte die vervuiling tussen de mazen van het net.

Vandaag moet het bedrijf zich hierover komen verantwoorden in een hoorzitting van de Omgevingsinspectie, die onder de ­bevoegdheid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) valt. Eerder kreeg 3M al een aanmaning om een volledig overzicht te geven van ‘alle stoffen die geproduceerd en/of geloosd worden en hun schadelijkheid’. Dat moest maandagavond bij de inspectie zijn. Afgelopen donderdag namen inspecteurs ook extra stalen in het water in verband met de FBSA-vervuiling.

Bij de Vlaamse overheid is te horen dat de hoorzitting van ­vandaag niet vrijblijvend is. Als het bedrijf geen duidelijkheid biedt, kan dat tot extra maatregelen leiden en zelfs tot een gerechtelijk onderzoek.