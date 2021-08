Tekst van nooit opgenomen Beatles-song in nieuw boek

In een nieuw boek publiceert Paul McCartney een ‘zelf­portret in 154 songs’. Het gaat om 154 songteksten, aangevuld met conversaties van de 79-jarige muzikant met de dichter Paul Muldoon over de totstandkoming van de songs.

Bij de nummers zitten klassiekers uit McCartneys Beatles-, Wings- en soloperiodes waaronder ‘Blackbird’, ‘Yesterday’ en ‘Live and let die’. Maar er zal ook een onbekend nummer tussen staan: ‘Tell me who he is’, een lied dat Mc­Cartney begin jaren 60 schreef voor The Beatles, maar dat nooit is opgenomen. Volgens de uitgever heeft McCartney de met de hand ­geschreven songtekst teruggevonden in een oud notitieboekje, tijdens de voorbereidingen van het nieuwe boek. In de inleiding van het boek legt McCartney uit dat hij nooit een dagboek heeft bijge­houden. ‘Wat ik wel heb, zijn mijn songs.’

Het boek, dat The lyrics: 1956 to the present gaat heten, verschijnt op 2 november. Behalve hand­geschreven teksten zullen er ook tekeningen en onuitgegeven foto’s in te vinden zijn. Enkele dagen ­later opent in de British Library, in Londen, een tentoonstelling van manuscripten en foto’s van McCartney.