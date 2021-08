Meer kans op watersnood door klimaatverandering

Een internationale studie legt het verband tussen klimaatverandering en de hevige neerslag van midden juli.

Dat extremere temperaturen in West-Europa toegeschreven kunnen worden aan klimaatverandering, werd al aangetoond. Maar voor extreme neerslag is die link een pak moeilijker. Dat geldt ook voor de watersnood deze zomer in het Belgische Maasbekken en de regio Ahr-Erft in Duitsland: ook al overtroffen de neerslag­hoeveel­heden de historische waarnemingen, de gebieden zijn te klein om tot betrouw­bare resultaten te komen.

Een internationaal team, met daarin enkele wetenschappers van het KMI, maakte een grote studie over het noodweer. Daarvoor werd het studie­­gebied uitgebreid tot een ­regio in West-Europa die ook delen van Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Zwitserland ­bevat. De conclusie: ‘Neerslagextremen komen ­altijd voor en je kunt niet stellen dat de neerslag­hoeveel­heden van juli zonder klimaatverandering niet gevallen zouden zijn. Deze studie geeft wel aan dat door de klimaat­opwarming zowel de kans op als de intensiteit van zulke ­extremen toeneemt’, stelt Steven Calu­waerts, KMI-­klimaatwetenschapper en professor aan de UGent.

Uit de studie blijkt dat – door de klimaatverandering met 1.2 graden ten opzichte van de periode 1850-1900 – de kans op zo’n extreme neerslag in het studiegebied met een factor 1.2 tot 9 is toegenomen en de extreme neerslag met 3 tot 19 procent intenser is geworden. Bij een verdere toename van de globaal gemiddelde temperatuur zouden die verder toenemen.