Vijf Afghanen met link naar taliban onder toezicht in Frankrijk

Zeker een van hen zou hebben toegegeven namens de taliban een barrage in Kaboel te hebben bemand. Dat melden de Franstalige kranten Le Figaro en Le Monde.

Een Afghaan die de voorbije dagen naar Frankrijk geëvacueerd werd, wordt ervan verdacht banden te hebben met de taliban. Volgens Franse kranten Le Figaro en Le Monde heeft hij toegegeven dat hij namens de taliban een barrage in Kaboel bemande en daarbij wapens droeg. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin hielp de man ook bij de evacuatie van de Franse ambassade.

‘Meegeglipt in de chaos’

Het zou in de chaos van een repatriëringsvlucht op 18 augustus zijn dat de man, samen met vier andere individuen, zou meegevlogen richting Frankrijk. Dat zou een bron binnen de Franse politie aan de krant Le Monde verteld hebben. Ook van de andere vier met wie hij samen reisde, zou beeldmateriaal zijn waarop ze wapens droegen voor de taliban, aldus Le Monde, maar over drie van hen gaven de Franse overheden nog geen commentaar. Het zou op de vlucht richting de Franse luchthaven Roissy - Charles-de-Gaulle zijn, dat er vragen rezen over zijn identiteit en mogelijke band met de taliban.

In zijn geval en dat van een tweede geëvacueerde ‘zijn er ernstige redenen om te denken dat hun gedrag een bedreiging van een zekere ernst vormt voor de openbare orde’, aldus de minister. De twee zijn, samen met drie verwanten van een van hen, onder toezicht geplaatst. Omdat het niet mogelijk was grondige veiligheidscontroles uit te voeren in Kaboel, gebeurde dat door de Franse binnenlandse veiligheidsdiensten na aankomst van de evacuatievlucht in Abu Dhabi. ‘We zijn uiterst waakzaam’, aldus nog Darmanin.

Ook in het Verenigd Koninkrijk

Ook in Het Verenigd Koninkrijk werd iemand die op de zwarte lijst om te vliegen van de Britse autoriteiten stond, naar het VK gevlogen tijdens een reddingsoperatie. Dat meldt persagentschap Reuters. Wat er met de persoon gebeurd is na aankomst in Groot-Brittannië, is niet geweten.

‘Er zijn mensen in Afghanistan die een serieuze dreiging vormen voor de nationale veiligheid. Daarom zijn er grondige checks. Als iemand een risico blijkt te zijn, zullen we actie ondernemen’, klonk het in een verklaring aan de pers. Op individuele gevallen wou niet worden ingegaan.