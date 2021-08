Yellow Tigers van 0-2 achterstand naar 3-2 winst tegen Rusland op EK volleybal

De Yellow Tigers hebben hun derde wedstrijd op het EK volleybal gewonnen. Onze nationale volleybalvrouwen klopten Rusland na een spannende vijfsetter (29-31, 21-25, 25-13, 25-22 & 15-11).

Na een overwinning tegen Azerbeidzjan en een nederlaag tegen Europees kampioen Servië, namen de Yellow Tigers het maandagmiddag op tegen topland Rusland.

De eerste set zette meteen de toon van een nagelbijtende wedstrijd. België liep uit tot 12-6, maar Rusland schakelde een versnelling hoger en had plots een 12-15 voorsprong te pakken. Toch was het België dat de eerste setballen kreeg bij een 24-22 tussenstand, maar Rusland gaf zich niet gewonnen en pakte de set alsnog (29-31).

Ook in de tweede set was het Rusland dat aan het langste eind trok (21-25), en dus hadden de Yellow Tigers een spectaculaire comeback nodig. Die comeback werd overtuigend ingezet in de derde set, want Rusland werd met overtuigende 25-13 cijfers opzij gezet. Ook de vierde set ging naar de Tigers (25-22), en dus moest de vijfde set voor de beslissing zorgen.

Onze nationale volleybalvrouwen namen meteen het heft in handen en liepen uit tot een 7-4 voorsprong. Toch kwam Rusland nog opzetten, en met een 10-11 achterstand hadden de Tigers nog heel wat werk voor de boeg. Op fenomenale wijze kon België uiteindelijk toch de overwinning uit de brand slepen, het won de laatste vijf punten van de partij: 15-11.

De Tigers klimmen dankzij de overwinning naar de derde plaats in hun poule, de top 4 stoot door naar de achtste finales. Dinsdag neemt België het op tegen Bosnië en Herzegovina.

Deze editie van het EK vindt plaats in vier verschillende steden en er nemen 24 landen deel. De andere drie poules bevinden zich in Plovdiv in Bulgarije, Zadar in Kroatië en Cluj-Napoca in Roemenië.