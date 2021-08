Leraar van basisschool in Turnhout verdacht van aanranding minderjarigen

Een leraar van de vrije basisschool Sint-Franciscus in de Turnhoutse wijk Schorvoort is op non-actief gezet. Het parket is een onderzoek naar de man gestart op verdenking van zedenfeiten. Hij zou enkele leerlingen hebben aangerand. ‘We ontvingen intussen vijf klachten’, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen.