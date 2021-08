Het heeft de premisse van een horrorfilm, i.e. hoe een indringer zijn gastheer parasiteert en uiteindelijk ten gronde richt, maar het is een video van hoe het coronavirus zich gedraagt in de hersenen van een vleermuis. De video toont hoe het virus precies te werk gaat en hoe gevaarlijk het virus eigenlijk is: ‘Het is belangrijk om mensen voorbij het wetenschappelijke jargon te krijgen en te doen inzien dat dit een erg gesofisticeerd en slim virus is, dat perfect is aangepast om mensen ziek te maken.’