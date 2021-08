Beleggers lusten liever speculoos dan Apple

Het Lotus speculoosje wordt stilaan bekender dan een madeleine van Proust. Vorige week maakte CEO Jan Boone bekend dat Lotus Bakeries de verwachtingen op de beurs met glans overtroffen heeft. De beleggers lusten er pap van, de koers van het koekje flirt met recordcijfers. Op 20 jaar tijd heeft het familiebedrijf uit Lembeke zijn waarde verhonderdvoudigd.

Voor een Belgisch bedrijf presteert Lotus Bakeries dus geweldig. En wat vooral uitzonderlijk is, is dat we het hier over een voedingsbedrijf hebben. Dit soort waardevermeerderingen zie je eerder in de biotech of in de IT. Maar zelden in een gewoon of een bedrijf dat een simpel koekje maakt dat al bijna 100 jaar bestaat. Met journalist Stijn Decock gaan we op zoek naar het geheim van dit succes.

