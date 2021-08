Digitale bankapp N26 kampt met zware storingen

De app van de digitale bank N26 kampt al een groot deel van de namiddag met ernstige problemen waardoor klanten niet via de app kunnen betalen.

Een woordvoerder van N26 heeft voorlopig nog geen verklaring voor de panne. Aanvankelijk kregen gebruikers die de app wilden openen foutmeldingen gaande van ‘een onverwacht fout is opgetreden’ tot ‘er is iets fout gegaan, we bekijken het in een seconde’. Naast foutmeldingen verscheen dan later het bericht dat de bank bezig is met een ‘routine-onderhoud’.

Zo’n onderhoud tijdens de werkuren, is erg opmerkelijk. Normaal plannen banken een onderhoud zonder dat gebruikers het merken. Als de dienst toch tijdelijk buiten werking zal zijn, wordt het onderhoud meestal ’s nachts ingepland en of tijdens het weekend.

De digitale panne valt samen met berichten dat N26 van de Duitse toezichthouder Bafin zijn systemen moest aanpassen omdat gebleken is dat heel wat fraudeurs de bankapp gebruiken. Volgens de Duitse krant Handelsblatt kreeg de bank van de toezichthouder een laatste kans om orde op zaken te stellen.

Er is sprake van bankrekeningen van N26 die gebruikt worden door nepwinkels en oplichters op de veilingsite Ebay. In bepaalde deelstaten zou één op tien van de fraudegevallen afkomstig zijn van een N26-rekeningnummer.

N26 is een zogenaamde neobank die ook in België actief is. Het aantal klanten in België zou zich tussen de 100.000 tot 200.000 situeren. De bank maakte opgang omdat het gratis diensten aanbood zoals Apple Pay. Die zijn door het ‘routine-onderhoud’ voorlopig niet bruikbaar.

N26 groeit internationaal aan een hoog tempo door via het inzetten van durfkapitaal. Klanten werven is er prioritair, winst maken nog niet. In 2019 boekte N26 een nettoverlies van 217 miljoen euro. ‘We zullen zien hoe lang ze het uithouden’, reageerde een klassieke bankier van een Belgische grootbank op de agressieve expansie. De bank telde vorig jaar 7 miljoen klanten na een toename in 2020 met 2 miljoen. Het claimt de digitale leider te zijn in de Europese banksector.

Digitale neobanken vormen ook in Groot-Brittannië een punt van zorg voor de toezichthouder. Daar zijn het spelers als Monzo en Revolut die zich profileren als platformen om makkelijk internationaal geld over te schrijven.