Een nieuwsgierig jong vosje trof eerder deze maand twee fotografen op zijn pad. De nieuwsgierigheid van het vosje nam de overhand en het diertje kwam tot vlak bij de fotografen. De bijzondere ontmoeting tussen mens en dier vond plaats in Lofoten, een eilandengroep in Noorwegen. Bekijk het speciale moment in bovenstaande video.