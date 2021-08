David Goffin zakt na mindere prestaties naar 30ste plaats op wereldranglijst

David Goffin doet maandag een slechte zaak op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar tuimelt elf plaatsen naar beneden en belandt op nummer 30.

De beste Belgische tennisser betaalt zo fors zijn snelle exit op het toernooi van Cincinnati. Hij ging er vorige week al in de eerste ronde uit bij zijn comeback na een enkelblessure. In 2019 haalde Goffin nog de finale van het Western & Southern Open en daardoor moet hij 580 punten inleveren. Vorig jaar, toen Goffin in Cincinnati in de derde ronde moest inpakken, werden de rankings bevroren door de coronacrisis.

De Duitser Alexander Zverev won de titel op het Masters 1.000-toernooi en springt over de Spanjaard Rafael Nadal naar de vierde plaats. Het is de enige wijziging in de top tien. Die wordt nog steeds aangevoerd door de Serviër Novak Djokovic voor de Rus Daniil Medvedev en de Griek Stefanos Tsitsipas.

Goffin staat intussen wel in de tweede ronde van van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem (hard/717.955 dollar). Hij neemt het daarin op tegen de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP 93). Monteiro zette zondag in de eerste ronde de Australiër James Duckworth (ATP 67) opzij met 6-4, 4-6 en 7-6 (7/5). Goffin was als tweede reekshoofd vrij.De 30-jarige Goffin en de 27-jarige Monteiro speelden al een keer tegen elkaar. In 2016 won de Luikenaar in de Davis Cup in drie korte sets (6-2, 6-2, 6-0).

Nog op het toernooi van Winston-Salem besloot de Australiër Nick Kyrgios (ATP 85) zich op het laatste moment terug te trekken met een blessure aan de linkerknie. Hij zou het opnemen tegen Andy Murray (ATP 114). De Schotse ex-nummer 1 speelde in de plaats tegen de Amerikaanse ‘lucky loser’ Noah Rubin (ATP 306) en won eenvoudig met 6-2 en 6-0. Nu treft hij met Frances Tiafoe (ATP 51) opnieuw een Amerikaan. Daarna wacht mogelijk een duel met Goffin.

