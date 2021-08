Drie Red Lions en coach McLeod zijn genomineerd voor FIH Hockey Stars Awards

De internationale hockeyfederatie FIH heeft maandag de genomineerden bekendgemaakt voor de trofeeën van beste spelers en coaches van het Jaar.

Olympisch kampioen België heeft met Alexander Hendrickx, topschutter in Tokio, en Arthur Van Doren (al winnaar in 2017 en 2018) twee kanshebbers bij de prijs voor Speler van het Jaar. Zij liggen in de balans met drie Australiërs (Tim Brand, Jake Whetton en Aran Zalewski) en de Indische uittredende winnaar (van 2019) Manpreet Singh.

Vincent Vanasch kan voor de vierde keer op rij tot beste keeper worden gekozen. De Australiër Andrew Charter en de Indiër PR Sreejesh zijn de andere kandidaten.

Bij de award voor beste coach gaat het tussen Shane McLeod, de Nieuw-Zeelandse trainer van de Red Lions die na de Spelen het team vaarwel zegde, de Indiër Graham Reid en de Australiër Colin Batch (die ook een verleden in België heeft).

Er kan worden gestemd tot 15 september. De winnaars worden eind september/begin oktober aangekondigd. Om de laureaten aan te duiden, worden de stemmen opgeteld van de nationale federaties (aanvoerders en coaches, goed voor 50 procent), fans en spelers (25 procent) en de media (25 procent).