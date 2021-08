Vincent Kompany krijgt zaterdag standbeeld bij Manchester City

Aan het stadion van Manchester City wordt zaterdag een standbeeld van Vincent Kompany onthuld.

Naast Vincent Kompany krijgt ook David Silva een standbeeld. Ze zullen zaterdag voor de wedstrijd tegen Arsenal worden onthuld aan het Etihad Stadium. Later dit jaar volgt nog een beeld van Sergio Agüero.

De club wil de drie spelers zo erkennen voor hun ‘ongeëvenaarde bijdrage aan de transformatie van de club’. ‘Deze kunstwerken zullen ons en de komende generaties de kans geven om de magische momenten van beide mannen te herbeleven’, zegt clubvoorzitter Khaldoon Al Mubarak.

De standbeelden zijn gemaakt door beeldhouwer Andy Scott. Door de pandemie heeft hij Kompany en Silva enkel virtueel ontmoet.

Kompany was jarenlang kapitein bij Manchester City en pakte meer dan tien prijzen met City, waaronder vier keer de Premier League. Een van zijn mooiste momenten was de winnende treffer tegen Leicester City, die City naar een opeenvolgende Premier League-titel leidde. Kompany groeide in Manchester uit tot een clubicoon.