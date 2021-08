Dodelijk vuurgevecht aan luchthaven Kaboel: Afghaanse bewaker omgekomen

Bij een vuurgevecht aan de luchthaven van Kaboel is maandagochtend een Afghaanse soldaat omgekomen. Drie anderen raakten gewond. De situatie rond de luchthaven blijft chaotisch.

Kort na zeven uur brak er aan de noordelijke toegangspoort van de luchthaven een vuurgevecht uit, waarbij naast Afghaanse ordetroepen ook Amerikaanse en Duitse soldaten betrokken waren. Met wie ze schoten uitwisselden, is niet duidelijk.

‘Vanmorgen om 4.13 uur Centraal-Europese Zomertijd kwam het aan de noordpoort van de luchthaven van Kaboel tot een vuurgevecht tussen Afghaanse veiligheidsdiensten en onbekende aanvallers’, meldt het Duitse leger op Twitter. ‘Een Afghaanse ordehandhaver werd daarbij gedood, drie anderen raakten gewond. Bij het verdere verloop van het gevecht waren ook Amerikaanse en Duitse troepen betrokken.’

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

De Duitse ambassade had eerder nog gewaarschuwd dat het aan de toegangen van de luchthaven steeds gevaarlijker is, met gewapende schermutselingen.

Ook Afghaanse soldaten worden nog ingezet voor de bewaking van de luchthaven. ‘De Afghaanse veiligheidstroepen maken nog altijd deel uit van het Afghaanse leger’, zegt het Duitse leger. ‘Ze zijn betrokken bij de multinationale operatie van de beveiliging van de luchthaven.’

Chaos

Sinds de taliban op 18 augustus de Afghaanse hoofdstad Kaboel veroverd hebben, proberen vele Afghanen het land te ontvluchten met de internationale evacuatievluchten. Dat leidt tot gevaarlijke taferelen. Zaterdag werden zeven mensen vertrappeld. Dat de evacuaties bijzonder moeilijk verlopen heeft natuurlijk ook te maken met de chaotische toestand buiten de luchthaven. Daar zwaaien de taliban de plak.

De Amerikaanse president Joe Biden wil de veiligheidszone rond de luchthaven uitbreiden opdat mensen ‘veilig en efficiënt’ de tarmac kunnen bereiken. Maar hoe hij dat wil doen, is niet duidelijk. Zeker is dat de tijd begint te dringen. In principe kunnen de evacuaties doorgaan tot 31 augustus. Dan vertrekken de Amerikaanse militairen die de luchthaven controleren. De bondgenoten in Europa voeren daarom de druk op de Amerikaanse president op om de soldaten langer in Kaboel te houden.