Strengere straffen voor dierenbeulen: tot tien jaar cel mogelijk voor recidivisten

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) verhoogt de straffen voor wie dieren mishandelt of verwaarloost. Dierenbeulen kunnen voortaan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen, of zelfs tien jaar in het geval van recidive.

Op dit moment riskeren mensen die in Vlaanderen een dier mishandelen of verwaarlozen maximaal 16.000 euro boete of drie maanden cel bij een eerste vergrijp. Bij herhaaldelijke en zware mishandeling of verwaarlozing kan dat oplopen tot 100.000 euro boete en 18 maanden cel binnen een termijn van drie jaar.

Maar in de praktijk is dat onvoldoende om ontradend en bestraffend te werken voor echte dierenbeulen, aldus Weyts. Dus werd op de jongste ministerraad van de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet goedgekeurd, waarin de straffen voor burgers en bedrijven die dieren mishandelen fors worden verhoogd.

1,6 miljoen boete en 10 jaar cel

Vanaf het eerste feit van ernstige mishandeling of verwaarlozing kan men al bestraft worden met een geldboete tot 800.000 euro en een gevangenisstraf tot vijf jaar. De politie zal ook de mogelijkheid krijgen om dierenbeulen bij hun eerste vergrijp onmiddellijk aan te houden en in voorlopige hechtenis te plaatsen.

Voor recidivisten wordt de maximale straf nog eens verdubbeld: zij riskeren een boete tot 1,6 miljoen euro en maximaal tien jaar cel. De periode waarbinnen de feiten gepleegd worden, is voor recidivisme ook verruimd van drie tot vijf jaar. Rechters krijgen ook de mogelijkheid om bedrijven die dieren mishandelen te sluiten.

‘Wie niet horen wil, zal voelen’

‘We maken werk van een afschrikkingsbeleid’, zegt Weyts. ‘Vroeger was er niet eens sprake van effectieve celstraffen voor dierenbeulen. Een paar jaar geleden hebben we er dan voor gezorgd dat je effectief naar de gevangenis kon gaan als je dieren bleef mishandelen of verwaarlozen. Nu zetten we een grote volgende stap, met een duidelijke boodschap: we pikken dierenmishandeling in Vlaanderen niet meer. Wie niet horen wil, zal voelen. We hebben de capaciteit van de Inspectie Dierenwelzijn fors uitgebreid en gaan daar nog verder in. Elke politiezone en elk parket heeft ondertussen een specifieke verantwoordelijke voor Dierenwelzijn. Dit is dan de kroon op het werk: serieuze straffen voor dierenbeulen die het echt verdienen.’

Gaia reageert tevreden en spreekt van een belangrijke inhaalbeweging.