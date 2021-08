De E313 van Antwerpen naar Hasselt is volledig versperd door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Wommelgem.

Door het ongeval staat er een file vanaf de Antwerpse Ring. Het is momenteel al aanschuiven vanaf Berchem. Verkeer van Gent naar Hasselt rijdt best om via Brussel.

Ook op de E19 gebeurde maandagochtend een ongeval. Richting Antwerpen botsten verschillende vrachtwagens ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor. Het verkeer kon stapvoets voorbij via de pechstrook, maar verkeer op lange afstand van Breda naar Antwerpen rijdt best via de A12 en Bergen-op-Zoom.