Bitcoin opnieuw boven de 50.000 dollar

Voor het eerst sinds mei is de digitale munt bitcoin meer waard dan 50.000 dollar. Er is opnieuw animo onder investeerders voor cryptomunten.

De belangrijkste digitale munt bitcoin steeg twee procent, tot 50.249,5 dollar of het hoogste niveau sinds midden mei. Ook de koers van andere cryptomunten ging omhoog.

In april bereikte de bitcoin een recordkoers van bijna 65.000 dollar, onder meer dankzij Tesla-baas Elon Musk en zijn liefdesverklaring. De hoop op snel gewin en de instap van institutionele investeerders in de munt deden de koers explosief stijgen.

Toenemende kritiek - onder meer op de ecologische impact van de munt, een ommekeer van Musk en een harder standpunt van de Chinese autoriteiten tegenover digitale munten - deden de koers even explosief dalen. De munt zakte zelfs onder 30.000 dollar in mei. Maar nu zit de munt dus weer in de lift. Sinds juni is de bitcoin zeventig procent in waarde gestegen.