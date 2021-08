Vervangster van Kim Cattrall in reboot ‘Sex and the city’ is bekend

Kim Cattrall bedankte voor de reboot van HBO-reeks ‘Sex and the city’. De vriendengroep rond personage Carrie Bradshaw wordt nu vervolledigd door Nicole Ari Parker.

Het eerste vrijgegeven beeld van And just like that, de reboot van successerie Sex and the city die momenteel wordt opgenomen in New York City, toonde nog Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) geflankeerd door Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) en Kristin Davis (Charlotte York). Maar de vriendengroep zal na het vertrek van Kim Cattrall (Samantha Jones) toch opnieuw een vierde lid tellen.

Nicole Ari Parker, die als actrice bekend werd door Boogie nights en Empire, was al te zien op setbeelden en volgens The Guardian moet haar personage de achtergelaten leegte van Cattrall opvullen. De 50-jarige Ari Parker zal gestalte geven aan documentairemaakster Lisa Todd Wexley, een nieuwe vriendin van Bradshaw. Daarmee geven de makers ook gehoor aan eerdere kritiek dat de oorspronkelijke serie te wit was. Ook andere nieuwe personages, gespeeld door actrices als Sara Ramirez, Karen Pittman en Sarita Choudhury, moeten tonen dat de cast deze keer wel divers is.