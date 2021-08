Belgische toeriste die dodelijk bootongeval veroorzaakte in Italië blijft onder huisarrest

Het Italiaanse gerecht heeft het verzoek om vrijlating van de 21-jarige Clea W. afgewezen. De Belgische toeriste zit onder huisarrest vast in Italië na een dodelijk bootongeval op het Comomeer in juni.

Het was de 22-jarige student Luca Fusi die eind juni om het leven kwam toen een grote speedboot over zijn kleine bootje voer. Aan boord van de speedboot zaten elf Belgische toeristen met aan het stuur de 21-jarige Clea W.

De drie Italiaanse jongens lagen op een klein bootje te zonnen en probeerden nog de aandacht te trekken van de grote speedboot, maar het kon niet baten. Twee jongens konden met lichte kwetsuren aan land gebracht worden, maar een derde, Luca Fusi, overleefde de klap niet. Hij was op slag dood.

Het Italiaanse gerecht opende een onderzoek voor onvrijwillige doodslag en schipbreuk. In afwachting daarvan werd Clea W. onder huisarrest geplaatst in de vakantiewoning van haar ouders. Haar advocaten hadden een verzoek ingediend voor vrijlating, maar dat heeft het Italiaanse gerecht nu afgewezen. Volgens La Provincia di Como zit het onderzoek momenteel in de eindfase en zal er beslist worden of de jonge vrouw voor de rechter moet verschijnen.