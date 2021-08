Internationale pers over debuut Romelu Lukaku bij Chelsea: ‘meedogenloos’, ‘glorieus’ en ‘onhoudbaar’

Romelu Lukaku heeft zijn start bij Chelsea niet gemist. Al na veertien minuten stond zijn naam op het scorebord tijdens zijn debuutwedstrijd tegen Arsenal en hij werd ook uitgeroepen tot man van de match. De internationale media smullen van onze landgenoot en gaven hem dan ook lovende kritieken. ‘Hij is the real deal.’

Trainer Thomas Tuchel zei na de wedstrijd al dat Romelu Lukaku Chelsea een nieuwe dimensie geeft. ‘Romelu is een zeer slimme jongen en een zeer democratische leider. Hij was de hele tijd gevaarlijk. Er is ruimte voor verbetering en we moeten werken aan details, maar het was een heel goed debuut. Hij sloot heel goed aan bij Mason Mount en Kai Havertz. Ik denk zeker dat niemand graag tegen hem speelt, iedereen is zich bewust van zijn fysiek spel en zijn vermogen om de ruimte aan te vallen. Hij geeft een andere dimensie aan ons spel’, aldus de Chelsea-coach.

Maar ook de media waren bijzonder lovend over de prestatie van onze landgenoot. Bij Sky Sports kreeg Lukaku complimenten van Sol Campbell. ‘Hij was onhoudbaar, ongelofelijk’, zei de voormalige Engelse verdediger van onder meer Arsenal en coach. ‘Hij heeft heel veel geleerd van Italië. Conteheeft hem veel bijgeleerd. Hij praat ook met Thierry (Henry, red.) en Drogba. Hij wil leren en blijven leren en dat is fantastisch om te horen.’

De voormalige Schotse middenvelder van onder andere Liverpool, Graeme Souness voegde daaraan toe: ‘Ik denk dat hij als een veel betere speler is teruggekomen uit Italië. Hij is vrij uniek als centrumspits omdat hij een beetje van alles heeft.’ Manchester United-icoon Roy Keane beaamde: ‘Hij is the real deal. We vinden hem nu al briljant, maar uit de paar interviews die we hebben gehoord, blijkt dat hij volwassener is en meer een teamspeler. Hij heeft het succes vanuit Italië meegenomen naar Chelsea.’

En ook Gary Neville had bij Sky Sports lovende woorden over voor de spits. Hij speelde volgens de ex-international van Engeland ‘de perfecte wedstrijd voor een centrumspits.’

In Match of the Day haalde Alan Shearer dan weer de loftrompet boven. ‘Hij heeft Arsenal vermorzeld van begin tot einde. Alles wat hij deed, controles, in de lucht, wanneer iemand in zijn rug zat, alles was goed.’

"Lukaku had a field day... he absolutely battered them" 💬



‘Lukaku Day’

De Britse krant The Daily Mail heeft het over een ‘glorieuze return’ voor onze landgenoot. ‘Hij terroriseerde de verdediging van Arsenal de hele middag’, stond er verder nog te lezen. The Guardian noemt Lukaku dan weer meedogenloos. ‘Tuchel zal voelen dat Chelsea een titelkandidaat is dit seizoen na de komst van Lukaku. Lukaku’s optreden riep herinneringen op aan Didier Drogba die Arsenal terroriseerde in zijn glorietijd. Hij was een constante bedreiging, ook al had hij slechts 45 minuten gespeeld voor Inter tijdens het voorseizoen. De 28-jarige aanvaller leek zijn transfersom van 115 miljoen euro waard. Hij creëerde ruimte voor Mason Mount en Kai Havertz en hij was veel te sluw voor de verdedigers van Arsenal’, staat er ook nog.

Voormalig Chelsea-verdediger Khalid Boulahrouz voegde er op het Nederlandse Ziggo Sport nog wat mooie woorden aan toe. ‘Hij is absoluut een beest. Hij is continue aanspeelbaar. Hij was gewoon niet te houden voor Arsenal. Hij bepaalt nu al een beetje hoe Chelsea gaat spelen. Van de eerste tot de laatste minuut vraagt hij om de bal.’

Tot slot hadden ze ook in Italië gezien dat Lukaku een droomdebuut maakte. La Gazzetta dello Sport had het zelfs over ‘Lukaku Day’. ‘Een triomf. Zijn eerste schot op doel was meteen raak. Zelfs nu hij nog niet in topvorm is, speelde hij al een belangrijke rol bij Chelsea.’