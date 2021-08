Taliban waarschuwen: ‘Uitstel vertrek Amerikaanse troepen is rode lijn’

De deadline waarop de Amerikaanse troepen Afghanistan zouden verlaten, loopt normaal gezien eind deze maand af. De Amerikaanse president Joe Biden zei zondagavond echter dat hij gesprekken voert over een mogelijke verlenging van de Amerikaanse aanwezigheid in Kaboel, maar dat zint de taliban niet.

Woordvoerder Suhail Shaheen heeft het in een interview met het Britse Sky News over ‘een rode lijn’. ‘President Biden kondigde aan dat hij op 31 augustus alle militaire troepen zou terugtrekken. Dus als hij dit verlengt, dan betekent dat hij de bezetting verlengt en dat is niet nodig.’

Biden staat onder druk omdat de evacuatie van westerlingen in Kaboel veel moeizamer verloopt dan verwacht. ‘Als de VS of het Verenigd Koninkrijk extra tijd zoeken om evacuaties te kunnen voortzetten, is het antwoord neen. Of er zullen consequenties zijn’, waarschuwt Saheen. ‘Dit zal wantrouwen bij ons opwekken. Als ze de bezetting voortzetten, zal dit een reactie uitlokken.’

De schrijnende beelden van eerder deze week waarbij Afghanen zich vastklampen aan westerse vliegtuigen in een poging om het land te kunnen ontvluchten, doet de woordvoerder af als ‘economische migratie’.

‘Ik verzeker u dat er niets is om bezorgd of bang over te zijn’, klinkt het nog. Video’s waarbij taliban van huis tot huis gaan om mensen te bedreigen of berichten over meisjesscholen die worden gesloten, doet de woordvoerder af als fake news.