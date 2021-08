Stakingsaanzegging bij Brussels Airlines: ‘Toon meer respect voor personeel’

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging naar de directie van Brussels Airlines gestuurd. Dat is vernomen van de vakbonden. Een ultiem verzoeningsgesprek is vorige donderdag afgesprongen.

‘De directie weigert categoriek om te onderhandelen over structurele oplossingen voor de verbetering van de cao’s die in 2020 door Lufthansa zijn opgelegd’, klinkt het maandag in een mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront. ‘De vakbonden en hun afgevaardigden zullen het personeel informeren, dat sinds het begin van de zomerperiode onder druk staat en dit na een lange periode van economische werkloosheid waardoor hun koopkracht drastisch is gedaald.’

De vakbonden hekelen al enkele weken de hoge werkdruk bij cabinepersoneel van Brussels Airlines. De directie stelde een uitbreiding van het cabinepersoneel met 20 jobs voor, maar dat is ‘ruimschoots onvoldoende’, liet ACLVB-secretaris Tim Roelandt begin augustus nog weten. Het zou niet gaan om extra aanwervingen, maar om bestaande werknemers die hun huidige halftijdse job willen uitbreiden tot een voltijdse. ­Volgens de vakbonden volstaan die 20 alleen als back-up voor werk­nemers die uitvallen.

‘We kunnen deze situatie alleen maar betreuren en vragen aan Lufthansa, dat als enige verantwoordelijk is voor deze situatie, om verantwoordelijkheid te nemen en meer te luisteren naar en respect te tonen voor het personeel van Brussels Airlines’, aldus het gemeenschappelijk vakbondsfront.

‘Het is overigens niet de bedoeling om de passagiers te straffen. We gaan ­bekijken hoe we druk kunnen uitoefenen op de directie, zonder de passagiers hard te treffen’, benadrukte de vakbonden opnieuw.

De directie van Brussels Airlines liet eerder al weten dat ze blijft streven naar overleg om tot oplossingen te komen. Ze veroordeelt ‘elke sociale actie die haar gasten schade kan toebrengen, de werklast van andere personeelsleden beïnvloedt en de vooruitgang van het bedrijf en de financiële stabiliteit ervan in gevaar brengt’.