Meer dan 100.000 Amerikanen zitten zonder stroom door tropische storm Henri

Meer dan honderdduizend gezinnen aan de noordoostkust van de Verenigde Staten zitten zondag zonder stroom wegens de doortocht van de tropische storm Henri. President Joe Biden waarschuwt de bevolking ook voor overstromingsgevaar.

Het zwaarst getroffen is voorlopig Rhode Island, waar zo’n 72.000 gezinnen zonder stroom zitten. In Connecticut gaat het om 30.000 gezinnen, in Massachusetts om 10.000, bericht de gespecialiseerde website poweroutage.us.

Foto: AFP

Storm Henri ging rond zondagmiddag 12.15 uur (lokale tijd) aan land in Rhode Island met een windsnelheid van 95 kilometer per uur. Maar nam snel af in sterkte. Daardoor werden de zwaarste voorspellingen vermeden. Tegen iets na 14.00 uur zakte de windsnelheid al naar 80 kilometer per uur. Tegen zondagavond ging het nog om 56 kilometer per uur. Maar toch is het nog niet helemaal gedaan. Er wordt nog altijd erg veel regen verwacht. Dat terwijl het water op sommige plaatsen al erg hoog staat. Maandagochtend (lokale tijd) zou er nog 5 tot 10 centimeter regen verwacht worden in New York City, het noorden van New Jersey, het noordoosten van Pennsylvania en het zuiden van New York en New England. Dat heeft de National Weather Service gezegd. Lokaal zou de regenval zwaarder kunnen zijn, waardoor er nog steeds waarschuwingen zijn voor overstromingen.

De storm zal nog verder in sterkte afnemen als hij maandagnamiddag (lokale tijd) richting de Golf van Mexico gaat. Daardoor zou ook de regen moeten afnemen.

President Biden riep de bevolking aan de noordoostkust op om waakzaam te zijn en voldoende voorraden in te slaan. Ook zou hij de noodtoestand in Rhode Island, Connecticut en New York goedkeuren, indien dat nodig zou zijn. ‘Terwijl de New Englanders het zware weer gewoon zijn, heeft deze storm het potentieel voor grote gevolgen in de regio met overstromingen en stroomonderbrekingen die honderdduizenden mensen kunnen treffen’, zei hij?