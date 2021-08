Lost nieuwe catalogus na vijftig jaar mysterieuze diefstal op?

Een nieuw overzicht van het werk van de Britse expressionist Leon Kossoff bevat foto’s van werk dat in 1972 werd gestolen. De samenstellers hopen dat het alsnog de diefstal helpt op te lossen.

De Britse schilder Leon Kossoff overleed in 2019. Hij was 92. Tot zijn laatste dag hoopte hij dat een opvallende diefstal van zijn werk nog zou worden opgelost. In 1972 werden al zijn werken onderweg naar een tentoonstelling in Udine in Italië gestolen uit een truck. De werken kwamen van een expo in de Londense Whitechapel Gallery, waarvoor ze allemaal waren gefotografeerd. Die foto’s verschijnen nu in een nieuwe catalogue raisonné, een overzicht van zijn hele bekende oeuvre. Fans en familie hopen dat ze herkend worden en de verdwijning helpen op te lossen.

De diefstal was opvallend, omdat kostbaarder objecten, zoals een zestiende-eeuws schilderij, niet werden meegenomen. Kossoff was in 1972 een rijzende ster, maar nog niet de grote naam die hij nu is. Zijn werken waren groot en zwaar: hij schilderde stadszichten, onder meer bouwwerven, zoals Permeke zijn boeren schilderde, met dikke vegen loodverf. Aangezien de diefstal in Rome plaatsvond, werd onderzocht of de maffia erbij was betrokken, maar daar zijn nooit sporen van gevonden. Sindsdien wordt aangenomen dat de dieven iets anders hoopten te vinden, en dat de werken mogelijk vernield zijn.

‘Kossoff was kapot van de diefstal’, zegt Andrea Rose, die de catalogue raisonné samenstelde. ‘Het heeft hem zijn hele leven gestoord’, zegt zijn zoon David Kossoff. ‘Vooral de diefstal van zijn moeders portret, dat hij bij zijn beste werk rekende, deed hem veel verdriet.’

De dieven gingen met een paar heel persoonlijke werken aan de haal. Behalve het portret van zijn moeder uit 1965, Woman seated in an armchair, was er Nude on a red bed (1970-’71), een van de naakten waarvoor zijn vrouw Peggy poseerde, en Portrait of David, summer 1970, een portret van zijn zoon die toen nog een jonge tiener was.

Werk van Kossoff wordt al jaren met bewaking vervoerd. Dit jaar staat een grote retrospectieve gepland van Kossoff in Londen, die volgend jaar naar New York en Los Angeles reist.