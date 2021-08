Vooral voor de middag buien

De week start op veel plaatsen zwaarbewolkt met nog enkele buien, vooral dan in het zuidoosten van het land. Later op de dag verwacht het KMI brede opklaringen vanaf het noorden.

De maxima volgen de seizoensnormalen en liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in Vlaanderen. Aan zee wordt het ongeveer 20 graden. De wind ruimt naar het noorden en is vaak matig in het binnenland en soms vrij krachtig aan zee.

In de volgende nacht wordt het overal vrijwel droog met wolken en opklaringen. De temperatuur ligt dan tussen 9 en 16 graden.

Dinsdag blijft het droog. Eerst is het overwegend zonnig, in de loop van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. Over het zuiden van het land blijft het vrij zonnig. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum van het land. Er waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige noordoostenwind.

Ook woensdag blijft het droog met eerst brede opklaringen en na de middag soms wat meer stapelwolken. De maxima schommelen onveranderd tussen 17 en 22 graden bij een zwakke, later matige, wind uit noordoost tot noord.