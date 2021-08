KV Mechelen gaat op en over Union

KV Mechelen heeft voor het eerst sinds de eerste speeldag nog eens gewonnen. Het kwam nochtans al na 11 seconden op achterstand na een doelpunt van Vanzeir, maar Cuypers, Shved en Storm zorgden nog voor een 3-1 overwinning.

Ook het AFAS Stadion mocht voor het eerst sinds lang weer de poorten wagenwijd openzetten, en de thuisploeg kon dan ook rekenen op een enthousiast thuispubliek tegen seizoensrevelatie Union. Voor de wedstrijd werd clubicoon Seth De Witte nog in de bloemetjes gezet, en daarna werd het nog even muisstil voor een pakkende minuut stilte voor het overlijden van Franck Berrier en de moeder van Union-coach Felice Mazzu.

Snelle Vanzeir

Maar daarna was het tijd voor het echte werk: ‘Entertain us’, viel voor de wedstrijd van een Mechels spandoek af te lezen. Dat motiveerde blijkbaar niet enkel Malinwa, want Dante Vanzeir had amper 11 seconden nodig om de bezoekers op voorsprong te trappen tegen zijn ex-club: Mechelen leed na de aftrap onmiddellijk balverlies, en Undav lanceerde zijn spitsbroeder die Coucke simpel omspeelde en het leer tegen de touwen werkte. Vanzeir heeft intussen een patent op vroege goals want vorig seizoen scoorde de 23-jarige spits in 1B zelfs al na zeven seconden, de snelste goal in de geschiedenis van het Belgisch voetbal.

Het thuispubliek pepte de spelers nog wat meer op na die koude douche, en dat inspireerde KV Mechelen tot een snelle gelijkmaker: nog voor het kwartier legde Sandy Walsh goed terug op Hugo Cuypers, die via de vingertoppen van Moris en de paal de netten deed trillen. Alles te herdoen.

Boeiende eerste helft

De toon was gezet Achter de Kazerne, en beide ploegen speelden op het scherpst van de snee. Dat vertaalde zich ook in een heleboel fouten, waarin vooral Vinicuis Souza uitblonk. Op het halfuur vond Vrancken dat de Braziliaan toch iets té riskant speelde, en hij besloot dan maar om hem naar de kant te halen.

Het was wachten tot het slotkwartier van de eerste helft tot we nog eens kansen konden noteren: eerst kopte Kandouss naast na een perfecte corner van Teuma, daarna vergat Vanzeir nonchalant uitverdedigen van Peyre te bestraffen door van dichtbij op Coucke te mikken. Ook KV Mechelen prikte nog eens tegen, maar Shved miste zijn schot compleet.

Kansenfestival mondt uit in Mechels feestje

Ook in de tweede helft zagen we haast meteen een doelpunt: eerst trof Vanzeir nog de lat, maar aan de overkant was het wel prijs toen Shved een afgemeten voorzet van Schoofs knap in doel werkte. Mechelen drukte door en ei zo na scoorde Shved meteen opnieuw, maar de Oekraïner kon zijn knappe solo niet afronden. Nadien moest Moris zich nog onderscheiden zodat het leer niet in doel caprioleerde. Union was niet van plan zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden: het dreigde via Undav en Vanzeir, maar Coucke pakte uit met een fenomenale dubbele redding. Ook op een afstandsschot van Casper Nielsen stond de Mechelse doelman paraat.

Union bleef drukken, maar in de zone van de waarheid ging het te vaak mis. Door het aanvallende spel van Union kreeg Mechelen steeds meer ruimte, en daarvan werd een kwartier voor tijd geprofiteerd: Hugo Cuypers liet een voorzet slim lopen, waardoor Storm aan de tweede paal wist te scoren. 3-1 met nog een kwartier op de klok: Union had een mirakel nodig.

Toch was het na de 3-1 vooral Mechelen dat zich nog toonde, maar echt grote kansen puurde het daar niet meer uit. Ook Union kon niet meer dreigen, en het lijdt zo voor het eerst op verplaatsing puntenverlies. Voor KV Mechelen is deze driepunter van goudwaarde, want daardoor schuift het met een 6 op 15 toch wat op in het klassement.