Angelina Jolie vraagt aandacht voor Afghanistan en breekt Instagramrecord

In drie uur tijd had Hollywoodactrice Angelina Jolie op Instagram 2 miljoen volgers. Ze vraagt er geen aandacht voor zichzelf maar voor Afghanistan.

Hollywoodactrice Angelina Jolie (46) had nog maar drie uur een Instagramaccount aangemaakt of ze had al 2 miljoen volgers. Daarmee verbreekt ze het record van Jennifer Aniston, die na vijf uur een miljoen volgers had. Ze haalt ook een Guinness World Record, want nooit had iemand op Instagram zo snel een miljoen volgers als zij.

Jolie deelt er geen foto’s van zichzelf of haar gezin, maar vraagt aandacht voor de situatie in Afghanistan. Haar eerste post is een brief die een Afghaans tienermeisje haar heeft gestuurd. Daarin vertelt het meisje dat ze bang is voor de taliban, die onlangs de macht hebben gegrepen in het land. ‘Op dit moment wordt mensen in Afghanistan de mogelijkheid ontnomen om te communiceren op sociale media en om zich vrij uit te drukken. En dus kom ik op Instagram om hun verhalen te delen en de stem te laten horen van allen die wereldwijd vechten voor hun rechten’, schrijft de goodwillambassadrice van het Hoge VN-Commissariaat voor de Vluchtelingen.

Intussen heeft Jolie al meer dan 7 miljoen volgers op Instagram.