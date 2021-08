Nainggolan reageert op intrekken rijbewijs: ‘Dit zal zich niet meer herhalen’

‘Radja geeft ootmoedig toe dat hij zich op zijn vrije zaterdagavond heeft laten meeslepen door de emoties van het moment.’ Zo reageert Omar Souidi, de advocaat van Radja Nainggolan op de heisa die is ontstaan nadat het rijbewijs van de nieuwe Antwerp-aanwinst voor vijftien dagen werd ingetrokken.

Zaterdagavond werd Nainggolan door de politie tegengehouden aan de Scheldekaaien, toen hij veel te snel reed. Bovendien legde hij een positieve ademtest af. Bij monde van zijn advocaat Omar Souidi reageert de voetballer zondagavond. ‘Radja geeft ootmoedig toe dat hij zich op zijn vrije zaterdagavond heeft laten meeslepen door de emoties van het moment. Het warme onthaal van vele jeugdvrienden en de unieke Antwerpenaren (na zestien jaar in het buitenland te hebben gewoond) heeft Radja enorm veel deugd gedaan. Hij had niet de intentie om – na enkele glazen – het stuur alsnog in handen te nemen. Hij betreurt dat dit toch gebeurde. Valt dit goed te praten? Absoluut niet, op geen enkele manier. Zal dit zich in de toekomst herhalen? Onmogelijk.’

Nainggolan is momenteel alleen in het land. Zijn Italiaanse echtgenote Claudia en zijn twee kinderen zijn nog in Cagliari. Hij verblijft in hotel Gulde Schoen op de Antwerpse Melkmarkt, het hotel van Mousa Dembélé.

Op zijn eerste persconferentie begin deze week beweerde Nainggolan nochtans een voorbeeldfunctie te willen opnemen. ‘Ik wil gewoon deze club helpen om nog groter te worden dan ze al is. En mijn ervaring delen met de jonge gasten. Hen de juiste mentaliteit bijbrengen ook, want in België zie je geregeld jonge kerels ­zichzelf kwijtspelen doordat ze slecht ­omringd zijn’, luidden zijn woorden maandag nog.

Zijn advocaat lijkt daar ook op te alluderen in het communiqué. ‘Radja is met grote ambities in Antwerpen gearriveerd en wil een waardig ambassadeur van Antwerp zijn. Radja zal dat ook worden. Dat is de belofte die hij ten aanzichte van de Antwerp-supporters maakte.’

‘Is het relevant dat de snelheden die in de pers verschenen totaal foutief zijn? Op dit moment niet’, gaat het verder. ‘Is het relevant dat Radja niet de intentie had om een voertuig te besturen? Neen. Hij wil zijn verantwoordelijkheid ten volle nemen en heeft ook besloten om eerstdaags een goed doel te selecteren om een vrijwillige bijdrage te storten waarmee de verkeersveiligheid gediend zal zijn. Radja zal verder niet meer reageren en wenst voortaan alleen nog met zijn voeten te spreken. Te beginnen donderdag aanstaande voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Omonia Nicosia. Als Radja geselecteerd wordt, dan zal hij er staan en met een groot hart strijden om de kwalificatie te realiseren. Ook dat is beloofd.’