Lukaku loodst Chelsea naar derbyzege met allereerste goal voor de Blues

Welkom terug in de Premier League, Romelu Lukaku (28). De Rode Duivel scoorde bij zijn ‘debuut’ voor Chelsea meteen zijn eerste goal, en dat op het veld van stadsrivaal Arsenal. Een bekroning voor zijn beresterke match.

Of hij zou spelen, wilde de reporter van Sky Sports – en met hem half voetbalminnend Engeland en België – weten. Thomas Tuchel moest erom lachen. ‘Ja. Tuurlijk speelt hij. Hij heeft niet bij ons getekend om op de bank te zitten. Hij traint sinds vorig weekend met de groep en het zag er goed uit, dus heb ik vanochtend beslist dat hij zou starten.’

Dat ‘hij’ Romelu Lukaku is, heeft u wellicht wel door. En ‘hij’ mocht vooral zijn eigen ding doen, zei Tuchel er nog bij. ‘Hij is hier pas, dus we hebben hem nog niet te veel richtlijnen meegegeven. Wij zullen ons wel aan hém aanpassen.’

Tegen De Laet

Hoe anders was het eind augustus 2011, toen de Rode Duivel écht voor Chelsea debuteerde. Thuis tegen Norwich mocht de 18-jarige knaap nog een minuut of zeven invallen voor Torres. Hij stond tegenover Ritchie De Laet, maar meer dan een bijrolletje vertolkte hij dus niet. Nu, tien jaar later, was het ‘all about Lukaku’ in de Londense derby op het veld van Arsenal. En de vraag was niet alleen of hij zou spelen, maar wanneer hij zou scoren? Als Brentford-spelers Canos en Norgaard op de openingsspeeldag al raak troffen tegen de Gunners, dan toch ook Lukaku.

Eerst was het echter een kwestie van in de wedstrijd te komen. Pas na 4 minuten en 45 seconden – het spel had wel eventjes stilgelegen voor een blessure van Xhaka – raakte hij zijn eerste bal. Maar wie dacht dat hij in de tang zou zitten van het centrale duo Rob Holding en Pablo Mari, dacht verkeerd. Amper een kwartier ver kon iedereen zien hoeveel Lukaku heeft bijgeleerd in Italië. In combinatie met Kovacic hield hij het leer knap bij zich en legde hij weer af tot bij de Kroaat, die op rechts de oprukkende James bediende. Lukaku stormde intussen naar voren, rukte zich los van Mari – de arme Spanjaard ging tegen de grond – en kon zo de lage voorzet binnenduwen. Zijn eerste doelpunt voor de Blues, zijn derde in het Emirates Stadium en zijn 114de in de Premier League, waarmee hij Ian Wright voorbij steekt en twintigste staat op de all time topschutterslijst.

Een rentree om van te dromen voor @RomeluLukaku9! ?????? pic.twitter.com/8OJPdgOwkm — Play Sports (@playsports) August 22, 2021

Verdediging gek gedraaid

Wat een binnenkomer. En zeggen dat Sambi Lokonga zich als eerste Belg had laten opmerken, met een lekkere crosspass na tien minuten. Tegen Lukaku kon hij echter niet op. De spits was nu echt in zijn nopjes en ging op zoek naar zijn tweede goal. Hij kopte nog eens over en zijn schot met rechts werd nog net geblokt. Mari wist niet meer waar hij het had. Na 35 minuten viel ook de 0-2, waarbij Alonso Lukaku aanspeelde, Lukaku de bal tot bij Mount liet lopen, Mount James bediende en James hard in doel knalde. Een goal die ogenschijnlijk makkelijk oogde.

Behalve een penaltygevalletje was Arsenal allesbehalve gevaarlijk. Dan was dit duel pakweg tien jaar geleden – met Wenger vs. Mourinho – toch wat boeiender. Gelukkig hadden wij nog Lukaku om over te schrijven. Chelsea vond hem in de tweede helft nog vlotter dan in de eerste, omdat er meer ruimte lag. Hij legde een keer goed af op Mount, maar de Engelsman schoot naast. Af en toe verloor hij ook een bal, maar hoe hij Lokonga passeerde, gewoon door sterker en sneller te zijn, was toch weer indrukwekkend. De ene ex-Anderlecht-speler kreeg terecht geel voor een fout op de andere.

Bijna zijn tweede

Een kwartier voor tijd rekende Lukaku zich al rijk. Nadat hij eerst zelf James diep had gestuurd, belandde de bal bij Mount, die de perfecte voorzet afleverde. Lukaku won het duel, kopte keihard richting doel, maar met een kattenreflex slaagde Leno er nog in om via de lat de 0-3 te voorkomen. Geen tweede doelpunt dus. En ook geen assist voor de man van 115 miljoen: hij gaf perfect mee in de loop van Havertz, maar ook de Duitser botste op de doelman.

Ach, wat zal het. Lukaku wist dat de buit binnen was. Tien minuten voor tijd had hij de bezoekende fans al bedankt, omdat ze hem bezongen. Tot driemaal toe klopte hij op z’n borst en gaf hij hen een applausje in de plaats. Al waren de drie punten en de 6 op 6 die hij zijn ploeg bezorgde het belangrijkst. Dat Arsenal met 0 op 6 achterblijft, is mooi meegenomen.

Zaterdag mag Lukaku met Chelsea op bezoek bij Liverpool, vervolgens komt hij terug naar België voor de interlandbreak en nadien staat de grote terugkeer op Stamford Bridge (tegen Aston Villa) op het programma. Maar laat hem nu maar even genieten van het moment.