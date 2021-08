Caruso rondt straffe solo af in Vuelta, Roglic loopt verder uit

Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) heeft de negende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Leider Primoz Roglic (Jumbo-Visma) zette de puntjes op de i op de slotklim door enkel nog Enric Mas (Movistar) mee te nemen en die vervolgens voor de bonificatieseconden te kloppen in de sprint.

De rit van 188 km leidde het peloton over 4.500 hoogtemeters, waardoor de klassementsrenners op scherp stonden. De aanvallers ook, want het ging snel in de openingsfase. Uiteindelijk werd in verschillende fases een kopgroep van elf renners gevormd, met daarbij namen als Rudy Molard, Kenny Elissonde, Robert Stannard, Rafal Majka en Romain Bardet. Die laatste Fransman had een duidelijke missie voor ogen: punten sprokkelen voor de bergtrui.

In het peloton kozen de troepen van Ineos Grenadiers verrassend voor de leiding. De Britse formatie trok de kop voor kopman Richard Carapaz, die blijkbaar niet wilde dat de kopgroep ver vooruit reed. Op de steile Alto Collado Venta Luisa achtte Damiano Caruso vooraan zijn moment gekomen: de Italiaan begon aan een straffe solo vanop ruim zestig kilometer.

Bardet, Majka, de Spanjaard Amezqueta en Nederlander Tusveld waren zijn uitdagers, maar zij moesten al snel een dikke minuut toegeven. Met nog 36 kilometer te gaan vergrootte die kloof zelfs tot meer dan twee minuten. Tusveld loste bij de achtervolgers, terwijl Geoffrey Bouchard de omgekeerde richting maakte. In het peloton had ondertussen Jumbo-Visma de leiding weer overgenomen, en zij lieten Caruso en de anderen wel rijden.

Streep van Roglic

De Alto de Velefique doemde op als slotklim. De beklimming buiten categorie maakte bij de favorieten al snel een slachtoffer: Mikel Landa moest lossen terwijl het groepje nog dik twintig renners sterk was en nog dik tien kilometer te fietsen had. Ook Aleksander Vlasov kreeg een tik van minuten. Even later trok Adam Yates in de aanval met Miguel Angel Lopez en Sepp Kuss, ploegmakker van Primoz Roglic.

De rode leiderstrui wachtte even af, maar knalde dan in één indrukwekkende sprint naar de aanvallers. Egan Bernal moest even passen, maar kwam ook aansluiten. Kuss zette zich op kop en herstelde de controle van Jumbo-Visma.

Yates zette met een dikke vijf kilometer te gaannog eens stevig aan en brak de groep weer in stukken. Mas counterde echter met Roglic in het wiel, waardoor Yates de inspanning te veel had geleverd. Ook zijn ploegmaat Bernal moest zwichten bij de achtervolgers.

Caruso vierde iets verderop uitgebreid zijn straffe solo. De Italiaanse veteraan won de zwaarste etappe tot dusver in de Vuelta na een krachtexploot van jewelste. Roglic won het prestigesprintje van Mas en pakte zo nog zes extra bonificatiesecondjes mee.