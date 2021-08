Afghaanse bevallen aan boord van Amerikaans evacuatievliegtuig

Een Afghaanse vrouw heeft aan boord van een Amerikaans militair evacuatievliegtuig een kind ter wereld gebracht. Moeder en kind stellen het goed, ze verblijven op de militaire luchthaven van Ramstein in Duitsland. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt.

De vrouw kreeg weeën en ook gezondheidsproblemen aan boord van een C-17-transportvliegtuig op weg naar Ramstein. Haar toestand verbeterde toen de piloot het vliegtuig lager liet vliegen, waardoor de luchtdruk in het toestel verhoogde. Na de landing in Ramstein beviel de vrouw in het laadruim van het vliegtuig met de hulp van soldaten van een dochter. Moeder en kind verkeren in goede gezondheid.

Ramstein is een van de belangrijkste militaire luchthavens van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa voor vracht en transport. Tot zaterdagavond waren er 2.300 uit Afghanistan geëvacueerde mensen op de basis ondergebracht. De komende dagen worden er nog meer vluchten verwacht. De mensen worden er in de hangars geherbergd, om later naar de Verenigde Staten gevlogen te worden.