Evacuatie Afghanistan: Belgische C-130 met 93 mensen aan boord vanuit Kaboel geland in Islamabad

93 mensen zijn met een Belgische C-130 vanuit Kaboel geland in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

‘Er is ook een tweede vlucht op weg en we blijven ons uiterste best doen om nog meer mensen in veiligheid te brengen.’ Dat zegt Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zondagmiddag op Twitter over de evacuatiemissie ‘Red Kite’ in Afghanistan.

Zaterdagavond kwamen de eerste 34 geëvacueerden aan in de militaire kazerne van Peutie. Eerder deze week bracht een Nederlands toestel ook hen al terug naar Europa. De 34 geëvacueerden die op die vlucht zaten, zijn zaterdag met de bus van Schiphol naar de kazerne in Peutie gebracht. Ze zijn allemaal vooraf door de autoriteiten gescreend, aldus het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.