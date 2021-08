Peiling: Duitse sociaaldemocraten even groot als partij Merkel

Vijf weken voor de verkiezingen in Duitsland is de sociaaldemocratische partij SDP op gelijke hoogte gekomen met de christendemocraten van afscheidnemend bondskanselier Angela Merkel. Dat blijkt uit een zondag gepubliceerde peiling.

Volgens de poll van het onderzoeksinstituut INSA zakt het christendemocratische samenwerkingsverband CDU-CSU met 3 procentpunten tot 22 procent, het laagste peil ooit in INSA-peilingen. De SDP stijgt met 2 procentpunten tot 22 procent. Het is de eerste keer sinds april 2017 dat beide partijen op gelijke hoogte staan in de peiling.

De peiling in opdracht van de krant Bild am Sonntag, wijst erop dat de sociaaldemocraten aan populariteit blijven winnen. Een week geleden gingen ze voorbij de Groenen, die nu op 17 procent zouden zitten.

De peiling bij 1.352 mensen heeft een foutenmarge van 2,8 procentpunt.

De verkiezingen in september luiden het vertrek in van de 67-jarige Merkel. Zij stopt na zestien jaar als bondskanselier. Merkel ging zaterdag Armin Laschet nog een hart onder de riem steken. Hij is de kandidaat van haar conservatieve CDU-partij die haar moet opvolgen. Maar zijn imago raakte besmeurd, nadat hij lachend en kletsend gefilmd was in de zwaar door overstromingen getroffen stad Erftstadt, terwijl op de voorgrond president Frank-Walter Steinmeier zijn medeleven uitsprak met de slachtoffers.