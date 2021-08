Marten Van Riel is vice-wereldkampioen triatlon na straffe sprint tegen olympisch kampioen

Marten Van Riel is zaterdagavond tweede geworden in de Grand Final van het triatlon op de korte afstand in het Canadese Edmonton. Onze 28-jarige landgenoot werd in de sprint in de finale van het triatlonseizoen nipt geklopt door olympisch kampioen Kristian Blummenfelt. De Noor verzekerde zich zo ook van de eindzege in het wereldkampioenschap, Van Riel is een bijzonder fraaie tweede.

Het WK triatlon op de korte afstand wordt beslecht in een regelmatigheidscriterium, de World Triatlon Series. Van Riel had zich na de manches in Yokohama, Leeds en Montreal en de Olympische Spelen op de derde plaats genesteld voor de start van de Grand Final in Edmonton. Om wereldkampioen te worden moest Van Riel in Canada de Noor Kristian Blummenfelt en de Brit Alex Yee - de gouden en zilveren medaille van de voorbije Olympische Spelen - minstens drie plaatsen achter zich laten.

Van Riel speelde in Edmonton met een vroeg offensief alles of niks. Yee kraakte al snel, maar helaas plooide Blummenfelt niet. De Noorse olympisch kampioen kwam terug aansluiten en zette het afsluitende loopnummer naar zijn hand. In een spannend sprintje klopte Blummenfelt nipt Van Riel. Dankzij die tweede plaats wipt Van Riel uiteindelijk ook nog over Yee naar de tweede plek in de WK-eindstand. De Belgische nummer vier van de Olympische Spelen mag zich vanaf nu ook vice-wereldkampioen noemen.

Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar olympisch kampioene Flora Duffy. De Bermudaanse triatlete zorgt daarmee voor een primeur. Nooit eerder werd een triatlete olympisch en wereldkampioene in hetzelfde jaar.