Orkaan Henri heeft Amerikaanse oostkust bereikt

Orkaan Henri heeft in de nacht van zaterdag op zondag plaatselijke tijd de Amerikaanse oostkust bereikt. Op dit moment valt er vooral veel regen, het hoogtepunt van de storm wordt zondagmiddag verwacht.

Vooral New York en andere staten in het oosten van de Verenigde Staten zoals Connecticut, Rhode Island en Massachusetts zullen naar verwachting getroffen worden door noodweer. In de stad New York moest zaterdag al een groot popconcert in Central Park worden afgebroken door de naderende storm. Het hoogtepunt van de storm wordt echter pas tegen zondagmiddag plaatselijke tijd verwacht. Het Nationaal Hurricane Center verwacht dat de orkaan daarna snel aan kracht zal verliezen.

Een groot concert in Central Park in New York City werd stilgelegd. Foto: REUTERS

De gouverneur van New York Andrew Cuomo waarschuwde inwoners zaterdag al voor het aankomende noodweer. Hij vroeg de New Yorkers om de orkaan ernstig te nemen. Uit voorzorg is de noodtoestand uitgeroepen, zodat het federale niveau de coördinatie in handen heeft. Voor de stad New York verwachten de autoriteiten voorlopig slechts zware regenval en enkele lichtere overstromingen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de gouverneurs van zeven bedreigde staten aan de Amerikaanse oostkust al federale noodhulp toegezegd. Mogelijk leidt Henri tot grote stroomonderbrekingen, overstromingen en andere stormschade. In verschillende kuststadjes in Connecticut is de bevolking uit voorzorg geëvacueerd.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN wonen ongeveer zes miljoen mensen in de gebieden waarvoor de orkaanwaarschuwing geldt. Voor het noordoosten van de VS is het al van 1991 geleden dat er nog zo’n hevige storm aan land kwam.