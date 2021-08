Weerbericht | Fris en onweerachtig

Het is zondag opnieuw fris en gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In de namiddag vormen er zich nieuwe onweersbuien die soms vrij hevig kunnen zijn, zegt het KMI. Tijdens die buien zijn er ook rukwinden mogelijk. De maximumtemperaturen liggen tussen 16 en 18 graden in de Ardennen en tussen 18 en 20 graden elders.