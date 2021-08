‘België evacueerde 248 mensen uit Kaboel, waaronder 91 Belgen’

Zaterdag zijn 248 mensen geëvacueerd vanop de luchthaven van Kaboel naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat gebeurde met drie vluchten met een C-130. Dat is gezegd op een gezamenlijke persconferentie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie over de evacuatiemissie ‘Red Kite’ in Afghanistan.

Twee militaire C-130-transportvliegtuigen van het Belgische leger konden vandaag opstijgen vanop de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel om mensen te evacueren. Op de eerste vlucht waren tachtig mensen aan boord, die veilig konden worden overgebracht naar Islamabad, Pakistan. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) bevestigde op Twitter dat het ging om 57 Belgen en 27 Nederlanders.

Tijdens een persbriefing van de verschillende kabinetten werd aangehaald dat er in totaal 248 mensen werden geëvacueerd, waarvan 91 Belgen. Nadat De Standaard contact opnam met Buitenlandse Zaken voor verduidelijking, werden de cijfers bijgesteld naar een totaal van 200 geëvacueerden, waarvan 108 Belgen.

Op dit moment is er een derde rotatie aan de gang, maar meer kunnen de kabinetten daar op dit moment nog niet over zeggen. ‘De derde evacuatie van Kaboel naar Islamabad is aan de gang, maar de situatie is niet makkelijk’, klinkt het. Volgens Defensie mocht de eerste rotatie niet doorgaan, waardoor vertraging werd opgelopen.

• ‘Red kite’, het kneusje onder de evacuaties

Schiphol

Hoeveel Belgen er op de derde vlucht zitten, is ook nog niet bekend. ‘We verwachten de officiële cijfers vanavond nog.’

34 Belgen zijn vandaag aangekomen op Schiphol, in Amsterdam. Zij zijn met een bus onderweg naar de kazerne van Peutie, bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op de persconferentie.

De geëvacueerden konden zaterdag nog niet terugkeren met een Belgisch vliegtuig, maar Defensie zoekt andere oplossingen in Islamabad.

Zondag staan vier evacuatievluchten tussen Kaboel en Islamabad op het programma.

Dit bericht wordt aangevuld.