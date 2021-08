Amerikaanse ambassade raadt burgers af naar luchthaven Kaboel te komen, situatie snel verslechterd

De situatie rond de luchthaven van Kaboel is de afgelopen uren snel verslechterd. De Amerikaanse ambassade vraagt haar landgenoten om niet meer spontaan naar de luchthaven te komen, omdat het er momenteel te gevaarlijk is aan de toegangspoorten.

In een officiële mededeling op haar website spreekt de Amerikaanse ambassade van ‘mogelijke bedreigingen voor de veiligheid’ rondom de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad. Spontaan naar de luchthaven gaan om een evacuatievlucht te halen, wordt afgeraden. Specifiek spreekt de ambassade over de gevaarlijke situatie ‘aan de toegangspoorten’.

De Amerikaanse ambassade vraagt haar burgers om de persoonlijke instructies van de Amerikaanse overheid af te wachten.

Chaos, traangas en schoten in de lucht

Het Duitse persagentschap DPA had het eerder op de dag al over grote chaos aan de verschillende toegangspoorten. Naast westerlingen gaat het ook om Afghanen, onder wie jongeren, vrouwen, kinderen, pasgeboren baby’s en mensen in rolstoelen. Ooggetuigen melden dat er in de lucht wordt geschoten en traangas wordt gebruikt. De taliban zouden ook mensen slaan met zwepen.

Een Zwitserse evacuatievlucht moest zaterdagmiddag al uitgesteld worden omdat de situatie rond de luchthaven te precair was en de burgers die de vlucht moesten halen, zich nog geen weg door de mensenzee hadden weten te banen. ‘De situatie is de afgelopen uren snel verslechterd’, klonk het aan Reuters. ‘Er zijn schermutselingen voor de toegangspoorten.’

Volgens DPA werd zaterdag via luidsprekers omgeroepen dat de noordelijke toegangspoort tot de luchthaven de komende twee dagen gesloten blijft. Het Amerikaanse leger regelt de toegang tot het terrein.