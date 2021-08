‘Wat onze inspanningen ook zijn, hoe groot ze ook zijn, en zélfs wanneer 99 procent van de mensen zich volledig aan de regels houdt: een lockdown is nodig omdat we met de Deltavariant moeten afrekenen’, zei politica Gladys Berejiklian aan Australische journalisten zaterdag. ‘De beste manier om onze vrijheden te herwinnen, is onszelf laten vaccineren.’

In Melbourne is een zeer strikte lockdown van kracht, en dat al voor de zesde keer. Australië kende door zijn zero covid-beleid lage besmettingscijfers. Maar als keerzijde van de medaille komt de vaccinatiecampagne traag op gang. De frustraties lopen bijgevolg hoog op in het land. Zaterdag raakten zeven politieagenten gewond tijdens gevechten met de betogers. ‘Dit protest was niet alleen onwettig maar ook gewelddadig’, liet de politie weten in een perscommuniqué. ‘De meerderheid van de betogers wilde relschoppen.’

Sinds het begin van de coronapandemie heeft Australië ongeveer 42.000 coronabesmettingen geregistreerd, van wie 974 personen overleden zijn. Ter referentie: het land heeft ongeveer 25 miljoen inwoners. Nauwelijks 30 procent van de bevolking is er al twee keer gevaccineerd. De overheid wil geen structurele versoepelingen aankondigen zolang niet 70 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd is.