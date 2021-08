Coronacijfers lijken opnieuw plateaufase te bereiken

De coronacijfers lijken stilaan opnieuw een plateaufase te bereiken, zo blijkt zaterdagochtend op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal nieuwe besmettingen stijgt nog lichtjes, het aantal overlijdens blijft constant. (Klik hier om alle Belgische cijfers te raadplegen.)

Tussen 14 en 20 augustus werden elke dag gemiddeld 58,1 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met 7 procent in vergelijking met de week voordien, maar wel minder dan het gemiddelde van 60,7 ziekenhuisopnames dat vrijdag werd gerapporteerd. Daardoor liggen er nu 581 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+17 procent), waarvan 178 intensieve zorgen nodig hebben (+31 procent). Ook die cijfers liggen echter lager dan de 609 patiënten in het ziekenhuis en 180 patiënten op intensieve zorg die vrijdag werden gerapporteerd.

Daarnaast testten in de week van 11 tot 17 augustus dagelijks gemiddeld 1.936 mensen positief op het coronavirus, een stijging met 6 procent in vergelijking met de voorafgaande zevendaagse periode. In dezelfde periode werden gemiddeld 49.600 testen afgenomen, een cijfer dat nagenoeg stabiel is gebleven. De positiviteitsgraad blijft op 4,3 procent, terwijl het reproductiegetal daalt naar 1,05.

Het aantal coronaoverlijdens bleef stabiel met tussen 11 en 17 augustus dagelijks gemiddeld 3,3 overlijdens. In het totaal kostte het coronavirus al het leven aan 25.320 Belgen.