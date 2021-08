Nieuwe Griekse grensmuur opgetrokken om Afghaanse vluchtelingen te stoppen

Griekenland heeft de afgelopen maanden een stalen muur van 40 kilometer lang opgetrokken in het noordoosten van het land, langs de grens met Turkije. Het bouwwerk is sinds vrijdag klaar en het monitoringsysteem is actief. ‘We kunnen niet passief afwachten wat de impact van de Afghaanse crisis is.’

‘Onze grenzen blijven veilig en onschendbaar. De nieuwe grensmuur is afgewerkt en wordt actief bewaakt. We kunnen niet passief afwachten wat de impact van de Afghaanse crisis is’, zei de Griekse minister Michalis Chrisochoidis vrijdag aan persagentschap Reuters nadat hij een bezoek had gebracht aan de site. ‘Het hoogtechnologische, geautomatiseerde monitoringsysteem is actief. Mogelijke vluchtelingenstromen uit Afghanistan zullen tegengehouden worden.’

De stalen muur, die veertig kilometer lang is, zes meter hoog en in zeer moerassig gebied ligt aan de grensrivier Evros, werd op enkele maanden tijd opgetrokken. Griekenland vreest anders na de vluchtelingencrisis van 2015 opnieuw ‘de poort naar Europa’ te worden.

Foto: NRC

Voor de grensmuur gebouwd was, werden al veel andere middelen ingezet om vluchtelingen tegen te houden. Zo worden de velden in de regio al automatisch gescand met hoge-resolutiecamera’s die ook hitte kunnen detecteren om nachtelijke oversteken te vermijden. Dat zag een reporter van NRC in juni ter plaatse. De muur is begroot op een bedrag van 62 miljoen euro, een bedrag dat volledig door Griekenland wordt betaald.

Het bouwwerk is vooral bedoeld om mogelijke vluchtelingenstromen af te schrikken en bestormingen bij geopolitieke hoogspanning, zoals dat begin vorig jaar het geval was, te vermijden. Toen probeerden meer dan tienduizend migranten nabij Kastanies, aan de Grieks-Turkse grens, door de hekken te breken. Ze waren er verzameld omdat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan enkele dagen voordien had aangekondigd ‘de grenzen met Europa te openen’.

In een telefoongesprek met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei Erdogan vrijdag dat een sterke toename van het aantal mensen dat Afghanistan verlaat ‘een grote uitdaging voor iedereen’ kan vormen.

‘Een nieuwe migratiegolf is onvermijdelijk als de nodige maatregelen in Afghanistan en in Iran niet worden genomen’, zei Erdogan.