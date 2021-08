KV Oostende verbrandt zich pas laat in Luikse hel

Met 16.000 waren ze, de losgeslagen Standard-fans die voor het eerst sinds lang Sclessin nog eens deden branden. Het bleek voldoende om de Rouches over de streep te trekken. KV Oostende kraakte pas in de slotfase en verloor met 1-0. Standard klimt minstens één dag naar de leiding.

De poorten van Sclessin stonden voor het eerst in anderhalf jaar weer wagenwijd open voor alle thuisfans, en dat zorgde voor een kolkende sfeer en een dikke rookpluim voor de aftrap. Alexander Blessin had zijn jonkies op voorhand gewaarschuwd: die beginfase zou wel eens intimiderend kunnen zijn. En geschiedde. Standard begon het best, surfend op het kabaal van de fans. Er waren amper zeven minuten gespeeld en Klauss had al twee keer de openingstreffer kunnen scoren, waarvan één poging stierf op de lat.

Ondanks die Luikse furie hielden KVO het hoofd koel in een hels sfeertje: ze hadden niet urenlang op de bus gezeten om met lege handen naar de kust te bollen. En KVO werd mits een puntje ook een dag alleen leider. De Kustboys kwamen boven water, en na een prachtige actie van Gueye schilderde Rocha de bal op het hoofd van Ambrose, maar die kreeg de bal net niet binnen het kader. Standard had het trouwens lang lastig met de sterke Gueye. Die liep goed tussen de lijnen als aanspeelpunt en liet meer dan eens een Luikenaar ter plaatse.

Doelmannen onderscheiden zich

De match was begonnen aan een rotvaart: het tempo moest wel eens zakken. Dat gebeurde geleidelijk richting het halfuur, toen Oostende het evenwicht zonder al te veel moeite volledig hersteld had. Raskin ondernam nog een poging met een schot dat de paal scheerde, al was de beste mogelijkheid nog voor de bezoekers. Ambrose tilde de bal vanuit een vlijmscherpe hoek net voorbij de tweede paal, de rebound na een lang uitgesponnen poging bleek buitenspel. Meteen werd duidelijk hoe je een daverend Sclessin eventjes muisstil kreeg.

Standard wou dat kunstje van de eerste helft nog eens overdoen. De vlam ging meteen in de pijp toen ref Visser het tweede bedrijf op gang floot, maar veel te snel moesten de Luikenaars het tempo alweer laten zakken. Dat gaf KVO de kans om af en toe stevig te prikken. Via Ambrose bijvoorbeeld, die plots oog in oog stond met Bodart. De Standard-goalie had echter tijdig doorzien dat de Franse aanwinst van KVO hem wou omspelen en kwam gepast tussen, net als bij een grote kans voor Ndicka. Aan de overkant kwam Raskin in net dezelfde situatie terecht: ook hier reageerde Hubert goed. Er was een uur gespeeld, en het kon werkelijk nog alle kanten op. En dat dankzij de doelmannen.

Eén dag leider

Gaandeweg liepen de batterijen langs beide kanten toch leeg. De slordigheden werden opgestapeld, de eerste wissels kwamen eraan. Tot Oostende toch kraakte. Een scherpe vrije trap viel voor Siquet, die de bal van dichtbij over de lijn werkte. Lang leek de fase buitenspel, maar op aangeven van de VAR werd het doelpunt toch goedgekeurd. Op de beelden leek het verschil miniem, maar een buitenspellijn kregen we eigenlijk nergens te zien. De goal bleek het nekschot voor Oostende, dat de kracht niet meer vond om nog iets terug te doen. Theate mocht in de blessuretijd zelfs nog vroegtijdig gaan douchen na zijn tweede gele kaart. De late 1-0 levert minstens één dag de leidersplaats op voor Standard, dat 10 op 15 pakt.