‘Een nieuwe start’: dit heeft het Overlegcomité beslist

Geen regels meer thuis, dansen op een trouwfeest, met meer dan acht uit eten, een pintje aan de bar: vanaf 1 september mag het opnieuw. Een overzicht van alle versoepelingen die het Overlegcomité aankondigde.

Met zichtbare opluchting kon de premier samen met de ministers-presidenten vanmiddag het heuglijke nieuws brengen dat de ziekenhuisopnames onder controle zijn, de vaccinaties goed verlopen en de vierde fase van het zomerplan ingaat.

Wat is er beslist voor 1 september?

Voor privébijeenkomsten gelden geen beperkingen meer. Niet thuis, maar bijvoorbeeld ook niet in vakantiehuisjes.

De horeca is bijna regelvrij. Het sluitingsuur verdwijnt, aan de toog zitten mag weer, het aantal personen per tafel staat vrij, en er is geen anderhalve meter meer nodig tussen de tafels. Eén regel blijft: het mondmasker moet aan bij verplaatsingen binnen in een horecazaak.

Clubs of verenigingen moeten niet langer coronamaatregelen vrezen.

Dansen op een trouwfeest mag weer. Er zijn geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens een privéfeest is toegestaan.

Een huwelijk mag weer doorgaan zoals voorheen, met familie en vrienden aanwezig dus. Dat geldt ook voor begrafenissen en alle erediensten. De mondmaskerplicht blijft wel behouden.

Bij evenementen met minder dan 200 mensen binnen, en 400 buiten is geen covid safe ticket nodig. Er zijn ook geen andere beperkingen meer. Grotere evenementen moeten wél een coronapas invoeren.

Een mondmasker dragen hoeft niet meer op evenementen met minder dan 200 toeschouwers binnen en minder dan 400 buiten, ook zonder coronapas. Op het openbaar vervoer, in winkels, in gebouwen van erediensten, stations, gerechtsgebouwen en bibliotheken blijft het verplicht. Net zoals op drukke plaatsen, zoals de kermis of een jaarmarkt.

Het Overlegcomité vraagt aan bedrijven om telewerk te verankeren in de werking, maar de aanbeveling verdwijnt.

Maar de regio’s mogen zelf beslissen of deze versoepelingen op basis van de vaccinatiegraad doorgevoerd worden. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) gaf al aan dat dit niet het geval zou zijn de hoofdstad. Verdere versoepelingen staan ‘op pauze’, omdat de vaccinatiegraad te laag is in Brussel. Telewerken blijft er ook sterk aanbevolen.

Wat is beslist voor 1 oktober?